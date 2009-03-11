На аукцион выставлены 45% акций Областной аптечной компании

Состоится 14 апреля

Фонд государственного имущества Украины повторно выставит на аукцион объект коммунальной собственности – пакет акций ОАО «Областная аптечная управляющая компания» в размере 45,03%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества. Согласно сообщению, стартовая стоимость пакета составляет 7 млн. 41 тыс. грн. Аукцион состоится 14 апреля т.г. в Донецком аукционном центре. Справка УНИАН. ОАО «Областная аптечная управляющая компания» (г. Донецк) занимается управлением предприятиями, оптовой, розничной торговлей фармацевтическими товарами, производством фармацевтических препаратов и материалов. За 9 месяцев 2008 года объем реализованной предприятием продукции составил 403 млн. 246 тыс. грн. Балансовая стоимость основных фондов за 9 месяцев 2008 года составила 1 млн. 695 тыс. грн., чистая прибыль – 12 тыс. грн., дебиторская задолженность – 171,9 млн. грн., кредиторская задолженность – 133,7 млн. грн.

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