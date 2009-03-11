Донетчина: госпитализированы 48 заключенных с активной формой туберкулеза

В Донецкой области госпитализированы 48 заключенных с активным туберкулезом, выявленным с помощью передвижного кабинета флюорографии Фонда Рината АХМЕТОВА "Развитие Украины" .

Как сообщили УНИАН в Департаменте внешних связей Фонда "Развитие Украины", с помощью передвижного кабинета цифровой флюорографии, закупленного фондом, на сегодняшний день в пяти исправительных учреждениях области прошли медицинское обследование 4321 человек. Из них у 228 человек были выявлены различные патологии легких, в том числе у 48 - активный туберкулез. Все пациенты, у которых был диагностирован туберкулез, госпитализированы и проходят лечение .

В фонде отметили, что флюорографическое обследование проводится с целью своевременного выявления заболевания туберкулеза у заключенных и предотвращения распространения болезни. Показатель заболеваемости туберкулезом в пенитенциарных учреждениях Донецкой области в 25 раз превышает показатель в гражданском секторе.

Справка УНИАН. Флюоромобиль приобретен Фондом Р.АХМЕТОВА в рамках реализации «Программы по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.». Высокая разрешающая способность цифрового ФЛГ позволяет диагностировать туберкулез, опухоли и прочие изменения в легких на ранних стадиях, что значительно облегчает лечение и повышает его эффективность. Стоимость флюоромобиля составляет 640 тыс. грн.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия Фонда – создание фундамента для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент Фонда - народный депутат Р.АХМЕТОВ.