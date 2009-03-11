В окно СЭС Киевского вокзала была брошена граната РГД-5
14:18, 11 марта 2009Страна
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Раненые госпитализированы
По предварительным данным, в окно здания санэпидемстанции Киевского железнодорожного вокзала была брошена граната РГД-5.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Вместе с тем, как отметили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.
Раненые госпитализированы.
Как сообщал УНИАН, сегодня неизвестный бросил гранату в здание санэпидемстанции железнодорожного вокзала Киева (ул. Фурманова, 3/8), в результате чего 7 человек получили ранения.
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