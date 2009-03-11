Быстрая реакция продлевает жизнь

Люди с быстрой реакцией как правило проживают дольше, чем те, у кого реакция замедленная, свидетельствуют результаты последних исследований.

Группа ученых из Эдинбургского университета в Шотландии и Совета по медицинским исследованиям провела длительные наблюдения за реакцией более чем 7400 человек, средний возраст которых составлял 46 лет. Первый этап эксперимента состоялся еще в 1980-х годах. Быстрота реакции добровольцев замерялась с помощью специальной компьютерной программы.

При исследовании учитывались такие факторы, как кровяное давление человека, его вес, содержание алкоголя в крови в момент эксперимента, а также наличие вредных привычек, в частности, курения. Через 20 лет ученые вернулись к полученным ранее результатам, и оказалось, что около 1300 человек из 7400 к этому времени уже умерли.

Главной причиной ранней смерти этих людей названо курение. Однако ученые нашли доказательства тому, что связь между быстротой реакции и длиной жизни существует. В результате опытов было установлено, что у людей с замедленной реакцией вероятность смерти в сравнительно молодом возрасте повышается в 2,6 раза, пишет Корреспондент. В то же время, считают ученые, быстрая реакция напрямую связана с развитым интеллектом, что, в свою очередь, может быть результатом более здорового образа жизни.

"Люди с более развитым интеллектом обычно лучше образованы. Это позволяет им занимать рабочие места с хорошими условиями, что дает им больше времени и возможностей следить за своим здоровьем, есть полезную пищу и заниматься спортом", - сказал один из авторов исследования Джеф Дер.

"Несомненно, установлена связь между интеллектом человека и тем, сколько времени ему требуется на обработку информации. Проделана очень интересная работа", - прокомментировал выводы коллег Аш Ранпура, невролог из Университетского колледжа Лондона.

Gala.net