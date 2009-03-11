«Я осужден за то, что не было операции» - хирург Зис

Адвокат израильского хирурга Михаила ЗИСА Олег КУРИННЫЙ считает, что комментировать вчерашнее решение Апелляционного суда Донецкой области об отмене оправдательного приговора его подзащитному преждевременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после вынесения решения Апелляционного суда об отмене оправдательного приговора М.ЗИСУ, выданного 21 августа 2008 года Ворошиловским районным судом Донецка.

«Комментировать преждевременно... Мотивы, по которым суд принял такое решение, мы услышим 12 марта, и тогда, уже анализируя эти мотивы, мы можем говорить о наших дальнейших действиях», - заявил О. КУРИННЫЙ, подчеркнув, что он считал и считает, что приговор Ворошиловского райсуда «был обоснованным и правильным».

В своем выступлении на суде М.ЗИС еще раз заявил, что он «не нарушал ни одного закона ни одной страны», и что прокуратура, подавая апелляционную жалобу на решение Ворошиловского суда, «стремиться сохранить честь мундира».

По его словам, в рассматриваемом деле фигурирует реципиент, который «является одним из самых уважаемых лиц в юридическом мире Украины». Этот реципиент подписал с донором у нотариуса заявление о своем родстве, что не вызвало никаких сомнений у врача. «Я не буду называть сейчас фамилию (этого реципиента – УНИАН) в присутствие СМИ. Я год и 4 месяца не говорил, сейчас я точно ничего не буду говорить. Прокуратура знает», - сказал М.ЗИС.

Израильский хирург также заявил, что упомянутый юрист знал, какие документы подписывал с донором, и предполагаемый донор также знал на что идет, когда готов был подписать разрешение на изъятие у него почки. По словам М. ЗИСА, этот нуждающийся реципиент еще «не прооперирован». «Я осужден за то, что не была произведена вообще операция», – подчеркнул он.

В то же время государственный обвинитель со стороны прокуратуры Людмила ГРАБОВСКАЯ на сегодняшнем заседании суда настаивала, что решение Ворошиловского суда от 21 августа 2008 года об отмене приговора М. ЗИСУ является «незаконным и подлежащим отмене». Она подчеркнула, что судебное рассмотрение в Ворошиловском суде данного дела под председательством судьи Ирины БУХТИЯРОВОЙ велось «с существенным нарушением норм процессуального законодательства, …которые повлекли к необоснованному оправданию ЗИСА в совершении инкриминированного преступления».

Председательствующий на сегодняшнем заседании Апелляционного суда Донецкой области судья Виктор МЫЗНИКОВ вынес решение отменить оправдательный приговор М.ЗИСУ, а «дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей».

Судья отметил, что мотивация данного судебного решения будет озвучена 12 марта.

Как сообщал УНИАН, М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора области Виталия МУРЗЫ взял М.ЗИСА под стражу и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Она просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и его дальнейшее содержание в СИЗО и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении М.ЗИСА из-под стражи.