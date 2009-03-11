Невкусная пища вызывает апатию

Невкусная и однообразная еда может вызвать тяжелые нервные потрясения и психические расстройства, считают израильские исследователи.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что любая безвкусная пища снижает эмоциональный настрой, делает людей апатичными и в лучшем случае вызывает хроническую усталость. Жесткая диета, в которой используются продукты не по вкусу, может вылиться в настоящее нервное расстройство.

По мнению специалистов, люди, уже имеющие депрессивный фон, еще менее положительно воспринимают однообразное питание. Людям с таким психологическим восприятием еда кажется все более неприятной и даже вызывает отвращение. Больные, не ощущая знакомого и любимого вкуса, едят автоматически и не сознают количества, которое поглощают. Поэтому и начинают прибавлять в весе.

В состоянии депрессии 30% человек с нормальной массой тела полнеют. Жертвами диетической депрессии чаще становятся женщины, они больше мужчин используют различные изнуряющие диеты. В итоге мозг лишается полезных веществ и шлет сигналы всему организму о тревоге и напряженности. Человек начинает чувствовать себя несчастным, неудовлетворенным и раздражительным.

Ученые пришли к выводу, что если долго применять одну и ту же диету, то нарушается метаболизм, и в организме накапливаются кетоновые тела, которые отрицательно влияют на мозг, а также приводят еще и к сердечным недомоганиям.

Medicinform