Шум транспорта опасен для здоровья

Ученые из Стокгольма провели исследование с целью выяснить, как именно проживание в шумных местах, рядом с автомобильными дорогами, может повлиять на здоровье человека.

В исследование приняли участие более 1 500 человек. Оказалось, что те, кто живет в шумных местах (рядом с автомобильными дорогами), на 40% чаще страдают различными сердечными заболеваниями, и среди них чаще встречаются случаи инфаркта миокарда, чем у тех, кто живет в тихой местности.

К группе повышенного риска относятся люди, которые ежедневно слышат шум проезжающих мимо их дома автомобилей, превышающий 50 децибел.

В ходе этого же исследования было установлено, что более 65% жилых строений в крупных городах не защищены от шума дорожного движения.

Passion.ru