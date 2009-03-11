Аспирин: за и против

Аспирин имеет долгую историю, он уже на протяжении многих лет использовался как средство, снимающее боль и жаропонижающее. На сегодняшний день ученые работают над изменением химической структуры данного препарата с той целью, чтобы улучшить его характеристики и усилить положительный эффект.

С какой целью аспирин может использоваться? В небольших количествах аспирин препятствует свертыванию крови, в средних дозах он способен понижать жар, снимать небольшую боль, в больших дозах аспирин способен снимать сильную, острую боль, справляться с воспалением (к примеру, при артрите).

Большинство исследований показывает, что аспирин - это не только эффективное средство в борьбе с сосудистыми заболеваниями, но и средство, которое снижает риск смерти от приступа сильной ангины либо сердечного приступа.

Аспирин также помогает при таких заболеваниях как мигрень, заболевание десен, катаракте. При лечении женщин, у которых имелось несколько выкидышей, применяется аспирин в комбинации с антикоагулянтом гепарином.

Если у вас имеется хотя бы одна из перечисленных ниже проблем, вам следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом по поводу принятия аспирина в небольших количествах:

Высокое давление

Диабет

У вас уже были сердечные приступы ранее, вы ранее болели несколько раз ангиной

Аспирин конечно же имеет и ряд недостатков: у некоторых людей он способен вызвать сильную аллергическую реакцию.

Так же следует быть осторожным с аспирином тем: Кто болен астмой. Аспирин может усугубить ваше состояние.

У кого имеются проблемы с желудком, у кого имеется язва двенадцатиперстной кишки. Эти люди могут принимать аспирин лишь одновременно с другим медпрепаратом, с целью защиты слизистой желудка.

Аспирин в больших дозах отрицательно сказывается на работе почек.

Аспирин противопоказан людям, у которых постоянно «скачет» давление, имеются проблемы с печенью.

Не рекомендуется принимать аспирин детям до 12 лет.

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