В штате Вашингтон узаконили эвтаназию

В американском штате Вашингтон вступил в силу закон, разрешающий врачам прописывать смертельно больным пациентам, желающим прекратить страдания, летальную дозу препаратов.

Это второй после Орегона штат, разрешивший подобную практику. Аналогичные законы действуют также в Швейцарии, Бельгии и Нидерландах, сообщает Medical News Today.

Еще в ноябре прошлого года состоялось голосование, на основании которого был принят акт под названием Смерть с достоинством. Тогда за него проголосовало около 60 % избирателей.

Согласно новому закону, летальная доза препаратов может быть прописана только пациенту, которому по расчетам осталось жить не более полугода, причем достигшему 18-летнего возраста и постоянно проживающему в штате. Кроме того, желающий уйти из жизни должен сделать два устных запроса с интервалом 15 дней, а затем составить письменный запрос, подтвержденный двумя посторонними заявителю свидетелями, говорится в сообщении.

Затем, на основании заявления врач выписывает рецепт на смертельную дозу какого-либо препарата, приобрести и принять который человек должен сам, информирует издание.

Однако опыт соседнего штата Орегон, где подобный закон был принят в 1997 году, показывает, что около 30% пациентов, получивших "смертельный рецепт", не пользуются им. Это свидетельствует о том, что людям, умирающим в страданиях, важно лишь иметь возможность уйти из жизни, если страдания станут невыносимыми, пишет издание.

Lenta.ru