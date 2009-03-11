Мультивитамины - бесполезны

Прошло 40 лет с того момента, когда была доказана польза витаминов для организма. В настоящее время примерно 50 процентов взрослого населения употребляют витаминные комплексы в качестве добавки к пище.

Современные исследования все чаще доказывают, что витамины (особенно в форме таблеток) просто бесполезны, так как они плохо усваиваются организмом. Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 161000 женщин и пришли к выводу, что мультивитамины не помогают снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака.

Известно, что организм сам не может вырабатывать витамины, поэтому, как считают специалисты, только сбалансированное питание поможет восполнить их недостаток. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, могут ли витамины в больших дозах влиять на развитие хронических заболеваний.

Но уже доказано, что люди, в рационе которых присутствует достаточное количество овощей и фруктов, основных поставщиков витаминов, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

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