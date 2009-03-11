Чем опасны пластиковые бутылки?

Британские ученые обнаружили, что бисфенол А (БФА) – химикат, использующийся при изготовлении пластиков для бутылок и пищевых упаковок – может повышать риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у людей. Это – первое масштабное исследование влияния бисфенола на человеческий организм.Предыдущие исследования на животных показали, что высокие концентрации БФА обладают эффектами, схожими с женскими половыми гормонами эстрогенами, и, следовательно, могут негативно отражаться на концентрации спермы и внутриутробном развитии, а также повышать риск развития рака простаты и других заболеваний. Правда, в изготовлении пластиков применяются гораздо меньшие количества БФА, а результаты множества последующих исследований оказались весьма противоречивыми. Эти исследования касались, как правило, влияния на репродуктивную систему. Ученые из Медицинской школы Пенинсьюла в Эксетере решили оценить возможность взаимосвязи между БФА и сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Для этого они изучили данные опросников и образцы мочи 1455 взрослых людей, ранее принимавших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. Предыдущие анализы этих образцов показали, что 92,6% из них содержат определяемые количества БФА.Разделив образцы мочи на четыре группы в соответствии с концентрацией БФА и сопоставив их с данными опросников, исследователи пришли к выводу, что у людей из группы с максимальным содержанием химиката в моче в три раза повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, и в 2,4 раза – риск диабета по сравнению с группой минимальной концентрации БФА. Такая зависимость сохранялась и при введении поправок на другие факторы риска: возраст, пол, раса, уровни образования и доходов, курение и индекс массы тела. Кроме того, высокое содержание БФА сочеталось с повышенным уровнем печеночных ферментов, что указывает на возможное поражение печени. Связь химиката с риском инсульта, онкозаболеваний и артрита обнаружена не была.Однако, по словам руководителя работы Дэвида Мельцера (David Melzer), результаты исследования невозможно интерпретировать однозначно. Во-первых, БФА выводится из организма довольно быстро (в течение суток), и по его концентрации в единичном образце сложно судить о хронических эффектах. Во-вторых, метаболизм БФА может нарушаться при заболеваниях печени и ожирении, то есть нельзя с уверенность сказать, что первично – болезнь или высокая концентрация бисфенола в моче. В любом случае необходимы дальнейшие исследования на эту тему.

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