В Раде предлагают гарантировать бесплатные медуслуги и лекарства для детей, пенсионеров, чернобыльцев и инвалидов

Народные депутаты от «Украинского объединения патриотов – УКРОП» подали поправки к законопроекту № 6327 относительно государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который готовят ко второму чтению.

Ирина Констанкевич, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Виталий Куприй и Виктор Шевченко предлагают полностью оплачивать из госбюджета тариф покрытия (платит государство) и тариф совместной оплаты (платит пациент за лечение инвалидам, непосредственным участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшим вследствие катастрофы, гражданам, принимавшим участие в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, пострадавших от радиоактивного облучения в результате любой аварии, нарушения правил эксплуатации оборудования с радиоактивным веществом, правил хранения и захоронения радиоактивных материалов.

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Кроме того, бесплатные медицинские услуги и лекарства должны получать дети до 18 лет, люди преклонного возраста (пенсионеры и те, кому до достижения пенсионного возраста осталось не более полутора года), а также ветераны труда.

«Наши предложения направлены на то, чтобы самые бедные и наиболее уязвимые категории граждан после реформы не остались без помощи. Если поправки не будут учтены, мы не будем поддерживать законопроект во втором чтении и призываем президента ветировать его в случае принятия в парламенте», – заявила народный депутат Ирина Констанкевич.

Предложенные изменения к законопроекту № 6327 должен рассмотреть Комитет по вопросам здравоохранения.