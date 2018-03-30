В африканских странах 80% населения получает первичную медицинскую помощь у народных целителей

Народная медицина - это общая сумма знаний, навыков и методик, основанных на свойственных разным культурам теориях, верованиях и опыте, которые используются для поддержания здоровья и для профилактики, диагностирования или лечения физических и психических заболеваний, а также для улучшения состояния пациентов.

Народная медицина, принятая другими группами населения (вне ее коренной культуры) часто называется альтернативной, или дополнительной (комплементарной), медициной.

Лекарства из растительного сырья включают травы, материалы растительного происхождения, лекарственные препараты из растительного сырья и готовые продукты растительного происхождения, содержащие части растений или другие материалы растительного происхождения в качестве активных ингредиентов.

Кто пользуется народной медициной?

В некоторых азиатских и африканских странах 80% населения получает первичную медико-санитарную помощь у народных целителей.

Во многих развитых странах от 70% до 80% населения пользуется какой-либо формой альтернативной, или дополнительной, медицины (например, акупунктурой).

Лекарственные средства из растительного сырья являются самой популярной формой народной медицины, которая приносит высокую прибыль на международном рынке. Так, ежегодный доход в Западной Европе достиг в 2003-2004 гг. 5 миллиардов долларов США. В Китае в 2005 г. было продано продуктов на общую сумму 14 миллиардов долларов США. Доход за лекарства из растительного сырья в Бразилии в 2007 г. составил 160 миллионов долларов США.

Основные проблемы

В некоторых общинах народная медицина применяется тысячелетиями. Когда методики народной медицины принимаются новыми группами населения, возникают проблемы.

Международное разнообразие. Методики народной медицины приняты в различных культурах и районах без параллельного развития международных стандартов и методов оценки.

Национальная политика и регулирование. Не во многих странах имеется национальная политика в области народной медицины. Регулирование продуктов и методик народной медицины, а также лиц, практикующих народную медицину, сопряжено с трудностями из-за различий в определениях и классификациях лечебных методов народной медицины. В зависимости от страны одному и тому же продукту из растительного сырья может быть дано определение пищевого продукта, диетической добавки или лекарства из растительного сырья. Несоответствие в регулировании на национальном уровне имеет последствия для международного доступа к продуктам и их распределения.

Безопасность, эффективность и качество. Имеется ограниченное количество научных данных, полученных в результате тестов, проведенных для оценки безопасности и эффективности продуктов народной медицины. Несмотря на то, что фактические данные свидетельствуют о том, что акупунктура, некоторые лекарства из растительного сырья и некоторые лечебные методики мануальной терапии (например, массаж) эффективны при определенных состояниях, необходимо дальнейшее исследование продуктов и методик. Требования к научным исследованиям и оценкам и методы их проведения сложны. Так, например, достаточно трудно оценить качество готовых продуктов из растительного сырья. Безопасность, эффективность и качество готовых лекарственных продуктов из растительного сырья зависят от качества исходных материалов (которые могут состоять из сотен натуральных элементов) и от того, как с этими элементами обращались в процессе производства.

Знания и устойчивое развитие. Сбор материалов растительного происхождения, предназначаемых для изготовления продуктов, производится среди популяций дикорастущих растений и культивируемых лекарственных растений. Расширяющийся рынок продуктов из растительного сырья может способствовать избыточному сбору растений и угрожать биоразнообразию. Плохо организованная практика сбора и культивирования может приводить к исчезновению отдельных видов растений и разрушению природных ресурсов. Для поддержания народной медицины необходимы усилия по сохранению как популяций растений, так и знаний об их использовании в лекарственных целях.

Безопасность пациентов и использование. Многие люди считают, что лекарства из растительного (натурального) сырья или народные средства безопасны (или не представляют риска для здоровья). Однако лекарственные средства и методики народной медицины могут приводить к вредным, неблагоприятным реакциям в случае, если продукт или терапия плохого качества, а также если они применяются ненадлежащим образом или в сочетании с другими лекарствами. Важно повышать осведомленность пациента о безопасном применении, а также проводить в более широких масштабах подготовку, сотрудничество и общение между поставщиками народных и других лекарственных средств.

Ответные действия ВОЗ

ВОЗ и государства-члены сотрудничают с целью более широкого применения народной медицины для охраны здоровья. Целями такого сотрудничества являются:

* поддержка народной медицины и ее интеграция в национальные системы здравоохранения в сочетании с национальной политикой и регулированием продуктов, методик и поставщиков для обеспечения безопасности и качества;

* обеспечение использования безопасных, эффективных и качественных продуктов и методик на основе имеющихся фактических данных;

* признание народной медицины в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи для расширения доступа к медицинской помощи и сохранения знаний и ресурсов; и

* обеспечение безопасности пациентов путем совершенствования навыков и обновления знаний поставщиков услуг народной медицины.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

* В некоторых азиатских и африканских странах 80% населения получает первичную медико-санитарную помощь у народных целителей.

* Самой прибыльной формой народной медицины являются лекарства из растительного сырья, которые приносят доходы, исчисляемые миллиардами долларов.

* С помощью народной медицины можно лечить различные инфекционные и хронические состояния: новые противомалярийные лекарства были разработаны благодаря открытию и выделению вещества артемизинина из растения Artemisia annua L., используемого в Китае на протяжении почти 2000 лет.

* Значительную угрозу для безопасности пациентов представляют поддельные и низкокачественные лекарства или лекарства с посторонними примесями.

* Более чем в 100 странах имеется правовое регулирование лекарств из растительного сырья.

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