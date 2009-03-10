Может ли быть полезной «вредная» еда

Мы с детства считаем, что любимые нами лакомства представляют угрозу нашему здоровью. Это и мороженое, и газированные напитки, и жвачка и т.п., но ведь это не совсем так, просто следует научиться правильно эти продукты употреблять.

В этом случае они не только не нанесут вреда, но и окажутся полезными.

Давайте же ознакомимся с правилами, которых следует придерживаться при их потреблении.

Начнем мы свой разговор с газированной воды, которую, конечно же, не стоит употреблять ежедневно, а вот пару раз в месяц будет вполне уместным.

Ведь сахар, который в ней содержится в огромных количествах, не является полезным для нашего организма, но вот глюкоза, которая входит в его состав, очень даже нам не помешает, так как позволяет избавиться от хронической усталости.

Употребление по половине литра газированных напитков дважды в месяц является прекрасной стимуляцией для серых клеток мозга.

Что же касается мороженого, то здесь следует сказать о том, что он слишком долго переваривается, а ведь в нем высоко содержание вредных для организма жиров.

По этой причине мороженое следует съесть в качестве десерта, когда уже не присутствует чувство голода, это убережет организм от перенасыщения такими жирами.

А вот польза мороженого явная, ведь приготовлено оно из молока, а это значит в нем содержится необходимый нам кальций, а в том случае, если это лакомство еще и фруктово-ягодное, то мы порадуем свой организм лишней дозой витаминов.

Всем известно, что поедание хот-догов, сэндвичей, гамбургеров – верный путь к ожирению и нарушению обменных процессов.

Ведь эти блюда отличаются несбалансированным количеством белков и углеводов, а также относятся к разряду высококалорийных.

Тем не менее, если в течение дня вам не удается перекусить чем-либо другим, то подобная пища будет вполне приемлемой, так как они обеспечат нас нужным количеством калорий и предотвратят упадок сил. При этом злоупотреблять подобной пищей все же не следует, пусть в вашем рационе ей будет отведено не более трех дней в течение месяца.

Если же вам приходится потреблять их чаще, то откажитесь хотя бы от соусов, которые присутствуют в их оформлении, а также старайтесь запивать подобную пищу чаем, а не газированной водой.

Всем известно, что нашему организму наносят вред канцерогены, которые образуются в масле при жарке, например, картофеля фри.

Поэтому лучше подобный обед также запивать чаем, который выводит канцерогены из организма.

А в тех случаях, когда масло при жарке картофеля подлежит постоянной замене, то он не только не становится вредным, а большей частью наоборот – полезным.

Так как при термической обработке, которая длится не более пяти минут, картофель сохраняет большее количество полезных веществ.

Можно сказать и о пользе жевательной резинке, которая помогает не только освежить дыхание, но и избавить зубы от остатков пищи.

При этом, не следует забывать о том, что одновременно с этим, жевательная резинка негативно воздействует на нашу пищеварительную систему, так как при ее жевании повышается выработка желудочного сока.

Поэтому старайтесь жевать резинку лишь сразу после еды и делайте это не более пяти минут, если же в желудке сохраняется тяжесть, то время жевания можно увеличить.

Ознакомившись с этими рекомендациями, вы не только сможете избежать нанесения своему организму вреда, но и извлечь для него существенную пользу.

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