Передачи церкви «Посольство Божье» вредят подсознанию

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что передача, посвященная 14-летию основания церкви «Посольство Божье», которая демонстрировалась на телеканале «Киев» 8 марта, имела признаки влияния на подсознание людей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.ТОМЕНКО.

По его словам, 8 марта «муниципальный телевизионный канал «Киев» транслировал передачу в честь 14-летия церкви Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольство Божье», не найдя в своем эфире специального времени на Тараса Шевченко», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что в настоящее время уже становится нормой, что средства массовой информации, которые контролируются так называемым Киевским медиа-холдингом, строят свою информационную политику, исходя из интересов команды мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его друзей.

«Уже все привыкли, что на канале «Киев» выступают только друзья и соратники Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, но хотя бы в Шевченковские дни власть могла бы изменить свою позицию», - считает Н.ТОМЕНКО.

Вместо этого, информирует вице-спикер, в то время, когда Первый национальный канал демонстрировал фильм «Тарас Шевченко», а «5-й канал» делал прямые включения с церемонии возложения цветов к памятнику Кобзарю и вручение Шевченковской премии, ТРК «Киев» тоже демонстрировал фрагменты празднования, но четырнадцатой годовщины церкви «Посольство Божье».

«Этот случай в очередной раз подтверждает, что несмотря на критику Президента, Верховной Рады, правительства и, собственно, и самих киевлян политики команды действующего мэра, эта политика не меняется. В то время, когда Украина отмечает юбилей Тараса Шевченко, у киевской власти свои гуманитарные приоритеты», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Кроме того, он отметил, что, согласно статьи шестой закона Украины «О телевидении и радиовещании», запрещается трансляция программ или их видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков, а также использование в программах и передачах на телевидении скрытых вставок, влияющих на подсознание человека и/или оказывающих вредное влияние на состояние их здоровья.

Н.ТОМЕНКО утверждает, что по всем признакам передача о праздновании годовщины вышеупомянутой церкви на муниципальном телеканале имела все черты использования информации, влияющей на подсознание людей.

Вице-спикер убежден, что факт трансляции этой передачи в кратчайшие сроки должен стать предметом рассмотрения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания как единственного органа, имеющего соответствующие контролирующие функции и право применять санкции за нарушение требований законодательства в сфере телевидения и радиовещания.