Все аборты делаются вслепую

Очень много сказано о вреде абортов, о том, какой урон наносится женскому организму в результате перенесенного искусственного прерывания беременности.

И все же, хочется вернуться к этой теме и напомнить женщинам, какому испытанию они подвергают свой организм, решившись на такой шаг для избавления от нежелательной беременности.

Не бывает безопасных абортов, они наносят серьезный удар по женскому здоровью и являются расплатой за наше беспечное отношение к средствам контрацепции.

Вспомните о том, что искусственное прерывание беременности представляет собой единственную операцию, которая проводится практически вслепую. А к чему может привести такое вмешательство представить не трудно.

Тем более, важно не забывать о том, что в случае наличия у женщины проблем гинекологического характера, аборт приведет к их обострению.

Не секрет, что с наступлением беременности в организме женщины происходит определенная гормональная перестройка, при которой увеличивается выработка одних гормонов, а количество других сокращается.

Все они направлены на гормонозависимые органы, такие как матка, яичники, молочные железы.

И вдруг матка оказывается пустой в результате медицинского вмешательства, тогда-то и наступает «гормональный взрыв», гормоны просто не понимают, что же они должны делать в этот период, в результате в состоянии стресса находятся все гормонозависимые органы, происходит дисбаланс в организме.

Он затрагивает гормональную, иммунную, почечную, печеночную системы, регуляцию артериального давления, вносит изменения в циркуляцию крови, оказывая влияние на ее объем.

В результате этого женщина быстрее утомляется, ухудшается ее сон, чаще раздражается.

Известен и такой факт, что после аборта возрастает риск инфицирования и развития воспалительных заболеваний, ведь раневая поверхность матки обширна и достаточно попадания на нее хотя бы одного микроба, чтобы воспаление началось, оно может коснуться, как самой матки, так и ее придатков, ее шейки и слизистой, можно ожидать появления эндометрита.

Как следствия воспаления придатков, можно ожидать развития непроходимости маточных труб, а это значит, что возрастает риск наступления внематочной беременности, а то и бесплодия.

То же самое можно сказать и о той ситуации, при которой возникают нарушения функции яичников, которые могут принять хроническую форму, а значит и привести к столь плачевному результату, как бесплодие.

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