Супрун прибыла во Львов, чтобы оценить уровень эпидемиологической угрозы в городе
Гройсман поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубко и председателю Львовской ОГА Олегу Синютке решить ситуацию с мусором в Львове.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Вице-премьер-министру Геннадию Зубко и председателю Львовской ОГА Олегу Синютке решить ситуацию с мусором в Львове.
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«Надо объединять усилия и в очередной раз помогать жителям Львова. Несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что он соберет городских голов области и попросит их в очередной раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьер-министру Геннадию Зубко поручил также поработать с председателями ОГА и городскими головами других областей», - сказал Гройсман.
По его словам, во Львове сейчас находится и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию.