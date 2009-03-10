В Украине стоимость медицинских услуг возросла на 35%

В Украине стоимость услуг здравоохранения в феврале к февралю 2008 года возросла на 34,9% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 33,2%).

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В том числе стоимость медицинских товаров и оборудования выросла на 45,4% (41,5%), амбулаторные услуги подорожали на 23,2% (23,1%).

Цены в сфере образования в феврале к февралю 2008 года выросли на 27,7% (в январе-феврале к январю-февралю 2008 года - на 28,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 25,1% (27,7%), среднее образование - на 25,3% (25,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 27,6% (27,6%).