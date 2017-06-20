Экс-министр Минздрава считает, что AlfaJazzFest следует отменить из-за опасной эпидемситуации во Львове

После посещения "Альфа Джаз Фест" (AlfaJazzFest) у людей могут начаться проблемы со здоровьем из-за ситуации с мусором, которая возникла во Львове. Об этом УНН заявил народный депутат, экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

Читайте такжеЛьвов утопает в мусоре: городу грозит эпидемия кишечных инфекций

"Отменить фестиваль – это будет самое правильное решение. Я бы не рекомендовал людям ехать во Львов на фестиваль для собственной безопасности и именно в эпидемиологическом смысле, потому что разносчики всякой заразы и брожения мусора не способствуют атмосфере проведения фестиваля", - сказал Мусий.

По словам нардепа, после посещения джазового фестиваля "у людей могут начаться проблемы со здоровьем".

Мусий подчеркнул, что тысячи посетителей мероприятия могут способствовать опасной эпидемиологической ситуации.

Он отметил, что санэпидемслужба должным образом на ситуацию, которая возникла во Львове, не реагирует.

"Она имела бы вообще объявить (Львов – ред.) зоной экологической катастрофы в государстве, а не на словах", - сказал Мусий.

Нардеп подчеркнул, что ситуацию с мусором должен в первую очередь решать его мэр, а также соответственно реагировать на ситуацию Минздрав.

*** С 23 по 27 июня во Львове пройдет седьмой международный джазовый фестиваль "Альфа Джаз Фест 2017" (Alfa Jazz Fest).