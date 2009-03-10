Минздрав Украины создает "черный" список медпрепаратов

Фармакологический центр Минздрава Украины создает "черный" список медпрепаратов, которые сейчас свободно продаются в аптеках, но могут быть опасны для украинцев. Об этом сообщили в Госфармцентре, пишет газета "Сегодня".

Список будет содержать до 100 препаратов. При этом, значительная часть этих лекарств "забракована" и международными экспертами. На днях FDA (Госуправление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами американского Госдепартамента здоровья и сферы услуг) опубликовало список препаратов, которые могут быть небезопасны для применения во всем мире, в том числе и в Украине.

Это, в частности, препарат от шизофрении Abilify (aripiprazole) производства американской компании Bristol Myers Squibb Co. Исследования показали, что он имеет высокое токсичное воздействие на печень.

В неблагоприятный список также попал препарат для похудения Xenical (Roche Holding AG), поскольку при его использовании очень высок риск кровотечения; Lamisil (швейцарской фармкомпании Novartis AG) - противогрибковая мазь (высокий риск психических расстройств), Diovan (Novartis AG), препарат, который снижает давление (способствует развитию анемии), оральные контрацептивы Plan B (в Украине под названием Postinor и Escapelle) от израильской компании Teva Pharmaceutical Industries - высокий риск потери сознания. Производители пока не комментируют обвинения.

Все эти препараты широко распространены в Украине. Их с легкостью можно найти практически в каждой аптеке.

По словам начальника Управления послерегистрационного надзора "Государственный фармакологический центр" Минздрава, которое следит за качеством продаваемых в Украине лекарств, Елены Матвеевой, размещение этих, как и других лекарственных средств, в списке FDA означает, что во время использования указанных препаратов были выявлены новые данные, связанные с безопасностью, которые не указаны в их аннотации.

"Увеличение частоты сообщений по этой проблеме послужит основанием рекомендовать Минздраву, в лучшем случае, внести изменения или дополнения в инструкцию для медприменения, а в худшем, вообще ограничить или запретить их дальнейшее медицинское применение на территории Украины", - пояснила всю серьезность Матвеева.

Врачи говорят, что многие препараты из этого списка популярны в Украине, особенно Diovan, Escapelle и популярное средство экстренной контрацепции Postinor, правда, угрозы в их применении для своих пациентов они не видят.

"Пока не будет официальной информации, я буду продолжать выписывать Diovan, как и выписывал, особых жалоб на него я не получал", - заявил начальник отдела сердечной недостаточности Института кардиологии им академика Стражеско Леонид Воронов.

Не смотря на создание "черного списка" рынок лекарств борется не со вредными препаратами, а с финансовым кризисом. Отметим, что экономический кризис в сентябре-октябре прошлого года и изменение курса доллара привели к тому, что иностранные фармацевтические компании повысили цены (на оптовые закупки) на 30-40%.

В то же время, по данным NEWSru.ua в марте этого года цена на некоторые препараты отечественного производства возросла более чем на 100% (например, на интерферон, производимый НПК "ФармБиотек").

Украинское правительство выступает за ограничение цен на медикаменты, в то время как президент выступает против такого ограничения.

В январе 2008 года Антимонопольный комитет возбудил дело о необоснованном поднятии цен на медпрепараты против семи оптовых поставщиков лекарств.

При этом, настораживает еще и тот факт, что с сентября 2008 года в Украине не осуществляется легитимный контроль качества лекарственных препаратов.