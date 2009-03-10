Преимущества лапароскопии

Давайте поговорим о хирургии, которой придается большое значение в гинекологии, и она, так же, как и другие направления медицины, постоянно совершенствуется.

Одним из новейших методов, применяемых в хирургии, является лапароскопия, о ней мы уже не раз упоминали.

При проведении подобной операции используется специальная медицинская техника, которая (через небольшие проколы) помогает видеть на большом и цветном экране измененные органы и ткани, требующие оперативного вмешательства, которое происходит с применением изящных инструментов.

Преимущество лапароскопии перед открытой операцией очевидно, ведь проявления хирургической агрессии, которая выражается реакцией всех органов и систем организма на нанесенную ему травму, во втором случае намного более выражены. А это, в свою очередь, может стать причиной развития другой болезни, вызванной посттравматическим шоком.

Если после открытой операции пациентка вынуждена, длительное время, находится без движения, дабы избежать расхождения швов и из-за присутствия болевого синдрома, тем самым, увеличивая риск обострения сопутствующих заболеваний, то при лапароскопии восстановительный процесс проходит значительно быстрее. А это значит, что уже через пять-шесть часов она в состоянии самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Также, при открытых операциях происходит травмирование соседних органов и тканей, избежать этого, в любом случае, невозможно.

В результате больная сталкивается с парезом кишечника, который продолжается в течение двух-четырех дней, а это значит, что в этот период она не может принимать пищу, а заменители питательных веществ ей вводятся внутривенно, а в некоторых случаях проводится специальная медикаментозная стимуляция кишки.

При лапароскопии таких травм организму не наносится, в том числе не страдает и перистальтика ЖКТ, а это значит, что уже на следующий день можно смело принимать пищу самостоятельно.

Еще одним, и, пожалуй, самым важным моментом, в разговоре о последствиях перенесенного открытого оперативного вмешательства, является тот факт, что практически всегда он сопровождается образованием спаек.

Так как мы ведем разговор непосредственно о гинекологических операциях, то образование спаек можно наблюдать вокруг яичников, матки и маточных труб, а ведь это прямой путь к развитию бесплодия.

Не стоит забывать о том, что чаще всего по поводу гинекологических проблем оперируются молодые женщины, находящиеся в репродуктивном возрасте.

Чтобы рассечь спайки и восстановить анатомическое расположение органов малого таза, проводится повторная операция, которая не гарантирует стопроцентного результата, ведь опять нарушается целостность брюшины, а значит, высок риск повторения спаечного процесса.

И в этом случае, избавить женщину от спаек значительно лучше, прибегнув к лапароскопии.

Безусловно, если стоит выбор перед тем, какой метод проведения операции предпочтительнее, то, безусловно, это лапароскопия, ведь в этом случае не наносится травм детородной функции женщины.

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