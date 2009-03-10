Донетчина: из-за гриппа приостановлена учеба в 54 школах

В Донецкой области в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) приостановлен учебный процесс в 54 школах с общим количеством учащихся 16 тыс. 631 человек.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, по состоянию на 5 марта в Енакиево закрыто 37 школ, Дебальцево - 9, Ждановка – 3, в Доброполье и Добропольском районе - 3, Великоновоселковском районе - 2 школы. Возобновление учебного процесса произойдет после стабилизации ситуации.

В облСЭС также отметили, что в целом в Донецкой области сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано 21,5 тыс. случаев ОРВИ, что на 8,6% больше, чем за предыдущую неделю, но ниже уровня эпидпорога на 42,5%. Превышение эпидпорога в разрезе административных территорий также не наблюдается.

Эпидемиологи подчеркнули, что в области осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости и санитарно-эпидемиологический надзор за объектами эпидемического риска, в том числе с соблюдением температурного режима.

Справка УНИАН. По данным Главного управления статистики в Донецкой области, в 2008/2009 учебном году в Донецкой области в 1163 дневных общеобразовательных учебных заведениях обучаются 351,4 тыс. школьников.