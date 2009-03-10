На Тернопольщине разоблачены два ветеринара-мошенника

В Тернопольской области разоблачены два ветеринара, который мошенническим путем получили 8 тыс. грн. государственных средств.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, ветеринары заключили договоры с Залищицкой районной государственной больницей ветеринарной медицины, в соответствии с которыми обязывались из материалов заказчика прививать против бешенства домашних животных жителей района. Медицинское учреждение, по условиям договора, оплачивало фактически выполненные работы на основании составленных актов.

“Как выяснилось, предприниматели составляли заведомо неправдивые акты о том, что ими проведена прививка против бешенства собакам в городе Залищики и селах Залищицкого района. Один из предпринимателей якобы сделал прививку от бешенства 518 собакам, другой – 669. При этом в списках владельцев собак фигурировали люди, которые этих животных не имели вообще. Для примера, двое работников прокуратуры с удивлением узнали о профилактических мероприятиях для их несуществующих домашних любимцев”, – рассказала Л.Долишна. По ее данным, обоим ветеринарам Залищицкая больница ветмедицины выделила по 4 тыс. грн.

Прокурор Залищицкого района возбудил два уголовных дела – по ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) та ст. 358 (подделка документов) Криминального кодекса Украины