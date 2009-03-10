Витамин С поможет забеременеть

Ни для кого не секрет, какую роль играет витамин С для здоровья каждого из нас.

Не так давно ученым даже удалось установить, что регулярное употребление витамина С позволяет организму бороться с онкологическими заболеваниями, не будем забывать и о омолаживающих свойствах этого чудо-витамина.

А совсем недавно ученые провели еще одно любопытное исследование, в ходе которого они попытались выяснить новые свойства этого витамина.

Как оказалось, витамин С значительно увеличивает шансы женщин , которые долго не могли забеременеть, на то, чтобы стать матерями.

Многие женщины, которые приняли участие в исследовании, и которым ранее был поставлен диагноз - бесплодие, смогли произвести на свет здоровых малышей именно благодаря этому витамину.

Ученые также выяснили, что всего один апельсин, съеденный за день мужчиной, способен сделать сперматозоиды гораздо более подвижными и тем самым увеличить шансы женщины на зачатие.

Но даже если не брать во внимание данное открытие, пренебрегать этим витамином никак нельзя.

Ведь именно витамин С способен поддерживать сопротивляемость организма вредным факторам окружающей среды на должном уровне, а также поддерживать нормальный температурный режим в организме.

Давайте вспомним, в каких же продуктах мы будем искать витамин С. Это, прежде всего, черная смородина и цитрусовые, кроме того, овощи и фрукты красного цвета, цветная капуста, редька, фасоль, зеленый горошек, киви, лук порей, болгарский перец, белокочанная капуста и другие продукты питания.

Кроме того, не забывайте и о препаратах, содержащих этот витамин .

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