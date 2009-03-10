Житомирщина: ежегодно от туберкулеза умирает 200 человек

В Житомирской области ежегодно от туберкулеза умирает почти 200 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе областного центра здоровья.

В нем отмечается, что ситуация по туберкулезу в Житомирской области, как и в целом по Украине, остается сложной. Показатели заболеваемости растут.

«Так, в 2008 году в области впервые зарегистрированы 1 132 случая активного туберкулеза, в том числе 40 случаев среди детей», - сказано в пресс-релизе.

Показатель заболеваемости на туберкулез в области составляет 86,7 на 100 тысяч населения, то есть отмечается его рост на 6,7 %.

В целом на учете в противотуберкулезных заведениях Житомирской области сейчас находятся 8 763 человека, в том числе на туберкулез болеет 172 ребенка.

Как сообщал УНИАН, в Украине за последние 12 лет заболеваемость на туберкулез выросла более чем в три раза. На сегодня зарегистрировано 1,4% больных туберкулезом от всей численности населения страны. Около 150 тысяч людей болеют активными формами туберкулеза.

Ежегодно от туберкулеза умирают 10 тысяч наших соотечественников, а экономические потери превышают 2,5 млрд. гривен.

Уровень заболеваемости на туберкулез в Украине в 8-10 раз превышает соответствующие показатели большинства стран Европы.

24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения по всему миру отмечают День борьбы с туберкулезом. Еще в 1999 году ВОЗ предупредила, если в ближайшее время не будут приняты срочные меры, то на протяжении 20 лет от туберкулеза во всем мире умрут 70 миллионов, заболеют 200 миллионов, свыше миллиарда людей будут инфицированы.