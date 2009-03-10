Какие продукты полезны для глаз?

Питание, согласно поговорке, является матерью любой болезни. Аналогично и обратное: правильное питание помогает облегчить протекание болезни или даже предупредить ее развитие. Когда речь касается глаз, нашего главного инструмента восприятия, о питании тоже нужно помнить в первую очередь.Морковь — богатейший источник каротина (провитамина А). Прекрасно питает и укрепляет глаза, помогает предотвратить близорукость. Но сок моркови пить без ограничений не стоит: это вызывает пожелтение кожи. Сок петрушки очень полезен при заболевании глаз и зрительного нерва, конъюнктивите. Также способствует восстановлению остроты зрения. Содержащиеся в соке петрушки элементы укрепляют кровеносные сосуды. Принимать его советуют, смешивая с водой или с другим овощным соком.Отлично очищает кровь и весь организм, укрепляет глаза свекла. Две столовые ложки ее сока стоит добавлять к соку из моркови и петрушки.Шиповник — лидер по содержанию витамина С, его ежедневное употребление обеспечивает прочность и эластичность сосудов.Людям, страдающим близорукостью, полезен также боярышник. Он богат аскорбиновой кислотой и каротином. Плоды боярышника можно заваривать с чаем.Богата каротином, необходимым для ослабленных глаз, тыква. Ограничений в ее потреблении нет. Добавляйте тыкву в салаты, супы, пюре.Положительно воздействуют на сосуды глаз абрикосы в любом виде: свежие плоды, сок, сушеные — курага и урюк.Очень полезна для зрения черника. Эта ягода хорошо сохраняет свои лечебные свойства в засахаренном виде, поэтому в ожидании лета полезно есть черничное варенье.Орехи являются источником витамина Е, который необходим для формирования коллагеновых и эластиновых волокон соединительной ткани, что особенно важно при начинающейся близорукости.

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