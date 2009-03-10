Как исправить осанку

К сожалению, нередко пациентами ортопедов становятся дети и подростки. Все чаще звучит диагноз – сколиоз, или искривление позвоночника в боковом направлении. Сейчас это весьма распространенная ортопедическая проблема. Пока родители думают, что все «несерьезно», болезнь прогрессирует. И если сколиоз развился у малыша до пяти лет, страдают его сердце и легкие.

Какие же есть способы исправить осанку?

Как известно, любую болезнь можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии. Этим занимаются семейные врачи, а также педиатры. Для того чтобы не пропустить серьезного заболевания важно на ранней стадии распознать нарушения осанки. Не забывайте, что такой подход позволит избежать тяжелой операции. Какие варианты патологии встречаются чаще всего?

Вялая осанка. У ребенка опущены и сведены вперед плечи, наблюдается переразгибание в пояснице, из-за которого живот выпирает вперед, мышцы брюшного пресса ослаблены. В начальных стадиях при выведении плечевого пояса в нормальное положение осанка исправляется. Такое нарушение хорошо корректируется занятиями физкультурой.

Следите, чтобы ребенок поменьше прыгал, не бегал слишком много, а главное, не поднимал тяжелых предметов. В первую очередь, это относится к школьным, ранцам или рюкзакам, которые нередко носят на одном плече, что очень вредно для осанки. Из спортивных занятий рекомендуется ходьба на лыжах по ровной местности, а также игра в волейбол.

Почетное место занимает плавание. По сути, это лечебная физкультура, так как она включает в себя общеукрепляющие, специальные корригирующие и дыхательные упражнения. В зависимости от типа искривления позвоночника, подбирается стиль плавания. Так, при грудных сколиозах предпочтительно плавание кролем, при поясничном сколиозе - брассом, а при сутулости - на спине. Обязательно соблюдать и общий режим дня, который включает в себя продолжительный сон, закаливание, рациональное питание, а также отдых днем после школы.

Плоская спина. У ребенка не выражены физиологические изгибы позвоночника. У человека с плоской спиной страдает амортизация при движениях (особенно ходьбе). Вот и причина развития остеохондроза, болезней межпозвонковых дисков. Помочь ребенку с «плоской спиной» может лечебная физкультура, направленная на формирование изгибов позвоночника, лечение позой и положением.

В первую очередь, необходимо создать все условия для правильной позы ребенка во время занятий и отдыха. Ортопедические программы направлены на удержание позвоночника в правильном положении, пока окончательно не сформируется скелет. Для малышей это могут быть корректирующие кроватки либо аналогичные специальные устройства, которые используются во время отдыха и дневного сна. При смещении центра тяжести в сторону применяются особые вкладки, которые помешаются под пятку.

Немаловажную роль при лечении и профилактике сколиоза играют физиотерапевтические процедуры. Их задача - укрепить позвоночник, а значит, улучшить осанку, восстановить кровообращение и обменные процессы в костно-мышечном аппарате. В условиях поликлиники применяется электростимуляция мышц спины и живота, электрофорез лекарственных веществ, ультрафиолетовое облучение, тепловые процедуры, бальнеолечение (ванны, души), массаж.

Круглая спина. Такое нарушение не исчезает, если попытаться «расправить» плечи, потому что изменения возникают уже не на уровне мышц, а на уровне тел позвонков. При выраженной деформации устранить проблему полностью, к сожалению, не удастся. Но в ваших силах сделать, чтобы патология не прогрессировала. Этому способствует лечебная физкультура и ношение специального корсета.

Как правило, изготавливается корсет индивидуально по гипсовой модели. Носить его необходимо в течение 22-23 часов в сутки, привыкание к такому режиму происходит постепенно. Поэтому приходится периодически посещать ортопеда (не реже 1 раза в 6-8 недель). Через полтора месяца врач проводит контрольное рентгенографическое исследование, а при необходимости и коррекцию корсета.

По мнению специалистов, весьма распространенное мнение о том, что ношение корсетов приводит к выраженной атрофии мышц, не что иное, как миф, пишет Правда.ру. Если вы используете современное ортопедическое устройство, вам это не грозит. Ведь со времен Гиппократа корсет претерпел множество трансформаций.

В течение многих веков предлагались различные варианты, но у них был ряд недостатков. Они плохо держали торс, натирали и сдавливали кожу. Теперь все недостатки ушли в прошлое. Это произошло благодаря работам французского ортопеда J.Cheneau. Предложенный им метод корсетотерапии в настоящее время является «золотым стандартом» неоперативного лечения сколиоза.

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