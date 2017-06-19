Нардепы настаивают на назначении министра здравоохранения еще на этой сессии

Народный депутат от группы “Воля народа” Ярослав Москаленко настаивает на требовании относительно внесения в Верховную Раду кандидатур на министров здравоохранения и агрополитики еще на этой сессии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время согласительного совета парламента.

Москаленко задал вопрос участникам заседания, чего должны ждать украинцы от политиков и какое будет доверие к задекларированным реформам, когда "нет министров на ключевых должностях".

"У нас в разгаре медицинская реформа, а министра здравоохранения так за год и не назначили. Мы стоим на пороге земельной реформы, а министр с вещами собрался на выход", - сказал парламентарий.

Он отметил, что депутатская группа "Воля народа" требует от премьер-министра внести кандидатуры на соответствующие должности до "межсессионного отдыха".

"Тем более, что приоритетом работы парламента на следующей сессии будет подготовка бюджета на 2018 год. И мы не представляем, как мы это должны делать без профильных министров", - сказал депутат.