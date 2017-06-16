Президент вручил государственные награды и почетные звания украинским медикам

Президент Петр Порошенко вручил 10 медицинским работникам государственные награды за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи, высокое профессиональное мастерство и по случаю профессионального праздника.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в церемонии награждения также приняла участие его супруга Марина Порошенко.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден начальник отделения медицинской роты 30-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, старший лейтенант медицинской службы Олег Зимич.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден заведующий отделением государственного заведения «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины» Алексей Слепов.

Заведующий кафедрой Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Александр Владимиров награжден орденом «За заслуги» II степени.

Также орденом княгини Ольги III степени награждена заведующая отделением коммунального заведения здравоохранения «Харьковская областная детская клиническая больница № 1» Елена Стародубцева.

Глава государства вручил еще четырем медикам орден "За заслуги" III степени и двум - орден Даниила Галицкого.

Президент присвоил почетное звание «Заслуженный врач Украины» 13 медикам и трем - почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Украины».

Также почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено главному научному сотруднику отдела государственного заведения «Институт геронтологии имени Чеботарева Национальной академии медицинских наук Украины», доктору медицинских наук Виктору Кузнецову и заведующему кафедрой государственного заведения «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», доктору медицинских наук Валентину Потапову.

Кроме того, глава государства вручил часы и пообщался с награжденными медиками.