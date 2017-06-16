Президент поручил правительству проверить эффективность упрощенной регистрации иностранных лекарств
С января 2017 года в Украине вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут быть зарегистрированы в Украине за 17 дней.
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров проверить эффективность упрощенной процедуры регистрации медицинских препаратов иностранного производства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника сегодня в Мариинском дворце в Киеве.
Порошенко отметил, что сразу же после избрания президентом в первые недели принял решение сначала для зоны АТО, а затем для всего государства, об отмене регистрации медпрепаратов, которые прошли соответствующую регистрацию в Европейском Союзе и в странах «Большой семерки».
«Это решительный шаг, чтобы преодолеть коррупцию, в том числе и в фармакологии, преодолеть бюрократию», - добавил он.
«Я поручаю правительству тщательно проверить эффективность применения отмены необходимости дополнительной регистрации для лучших иностранных препаратов. И цены, на сегодняшний день, чиновники должны объяснить народу, если такие цены будут отличаться от европейских», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, 31 мая 2016 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах», которым предусмотрена упрощенная процедура для лекарственных средств, которые уже зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде. Также этот закон сокращает сроки принятия Министерством здравоохранения решения о регистрации лекарственного средства до 10 рабочих дней вместо установленного в действующем законодательстве месячного срока.
С января 2017 года в Украине вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС, могут быть зарегистрированы в Украине за 17 дней.