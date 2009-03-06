В школах Житомира введен карантин
Чтобы предупредить эпидемию гриппа
В Житомире для недопущения эпидемии гриппа будут закрыты на карантин городские общеобразовательные школы и другие учебные заведения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, соответствующее распоряжение подписала Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО.
Учеба приостанавливается с 10 по 21 марта в городских общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, коллегиуме, общеобразовательных классах учебно-воспитательных комплексов, внешкольных заведениях.
Также городская власть обязала руководителей лечебно-профилактических, учебных заведений усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.
На период карантина в Житомире запретят проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий среди детского населения.