В Украине изменят санитарные нормы для использования компьютерной техники

Санитарные нормы для использования компьютерной техники в Украине устарели и не учитывают изменения в технических характеристиках.

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Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с педагогами одесской гимназии №2.

«Сейчас мы в МОН совместно с Минздравом работаем над изменением санитарных норм для использования компьютерной техники в Украине. Они устарели. Действующие санитарные нормы не способствуют ни образовательном прогресса, ни здоровью учащихся – школьники понимают их абсурдность и, в частности, поэтому не выполняют вообще никаких правил в пользовании техникой», – отметила Гриневич.

Она подчеркнула, что использование гаджетов и разнообразных образовательных аппликаций в школах также ограничены именно этими санпинами.

На встрече также шла речь о вреде, который может нанести тот или иной гаджет, в частности, телефон не должен быть основным носителем учебной информации из-за мелкого шрифта, что может навредить зрению.