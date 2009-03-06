В Индии массово продавали использованные шприцы

После вспышки гепатита B, унесшей жизни 32 человек, власти Индии обвинили ряд аптек в продаже фальсифицированных лекарств и использованных шприцев.

По сообщениям CNN, в результате этих инцидентов арестованы пятеро поставщиков товаров и услуг в сфере медицины. В прошлую субботу поступили сообщения о том, что индийские государственные чиновники уже собрали образцы лекарств и шприцов для проверки. Всего представители системы здравоохранения заркегистрировали 111 случаев заболевания гепатитом B в западном штате Индии Гуджарате. Из них 32 человека умерли.

Гепатит B передается через биологические жидкости, такие как кровь, слюна и грудное молоко. Инфицирование происходит при переливании зараженной крови, использовании загрязненных игл или шприцев.

Дальнейшие расследования показали, что ситуация намного серьезнее, чем ожидалось ранее. В деле оказались замешаны фармацевтические компании, производящие поставки шприцев во многие штаты Индии, не только в Гуджарат. По данным расследования, не менее семи фармкомпний проводили оптовые закупки использованных одноразовых шприцев и игл для дальнейшего использования - обработки, упаковки и продажи медицинским учреждениям и аптекам.

Пока идут эти расследования, перед департаментом здравоохранения Индии стоит поистине грандиозная по масштабам работы задача: выявить, идетнифицировать и изъять переупакованные использованные шприцы из тысяч клиник и аптек штата Гуджарат до того, как эти шприцы попадут к потребителям.

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