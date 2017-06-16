В Украине работают над внедрением европейских стандартов по безопасности продуктов

Состоялась встреча председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы с представителями Европейской Комиссии, Генерального Директората по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Европейской Комиссии (DG «SANTE»), Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам торговли, Группы поддержки Украины Европейской Комиссии, представительства Европейского Союза в Украине и проекта Европейского Союза «Совершенствование системы контроля пищевых продуктов в Украине».

Читайте такжеОколо 30% продуктов, продаваемых в Украине, не соответствуют качеству

Во время встречи участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мероприятий, текущее состояние имплементации СФС-обязательств в рамках Соглашения об ассоциации ЕС-Украина и определили приоритеты эффективного взаимодействия.

Стороны также договорились об активизации совместных усилий по наработке и продвижение наиболее приоритетных законодательных актов для Украины в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

При этом европейские коллеги отметили прогресс в вопросах имплементации мероприятий в области СФЗ. В частности, положительно оценено принятие Верховной Радой Закона «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных» (№ 0906), который продолжает реформирование системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов и требует принятие более 40 подзаконных актов.

Представители Европейского Союза и Держпродспоживслужби выразили надежду, что данный закон будет подписан Президентом Украины.