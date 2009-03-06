Ученые нашли противораковый ген

Как обнаружили бельгийские исследователи, развитие рака у плодовой мушки, мыши и человека подавляет один и тот же ген.

По убеждению ученых из Flanders Institute for Biotechnology и Center for Human Genetics, к раку приводит «выключение» определенных генов. В их исследовании использовались так называемные Atonal-гены, которые очень похожи у всех живых существ, от мухи до человека. Утрата одного из этих генов – Atonal homolog 1, или ATOH1 – у мышей приводила к возникновению рака толстой кишки. Этот ген определяет последний этап формирования эпителиальной клетки толстой кишки, и у людей с раком толстой кишки часто отмечается инактивация гена ATOH1, подчеркнули исследователи.

В отчете об эксперименте, изданном в журнале PLoS Biology, указывается на возможность «реактивации» этого гена в раковых клетках толстой кишки человека. Опухолевые клетки прекратили рост и начали самоуничтожаться. Важно, что «включить» противораковый ген возможно, используя достаточно несложное химическое вещество, что открывает потенциальную возможность исцеление пациентов.

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