ВОЗ открыла сайт для борьбы с мифами об обрезании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с несколькими организациями, занимающимися проблемами СПИДа, запустила интернет-сайт malecircumcision.org, посвященный вопросам обрезания.

ВОЗ рекомендовала обрезание как способ профилактики ВИЧ/СПИДа по результатам нескольких масштабных исследований проведенных, Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США в африканских странах. В результате этих исследований было установлено, что обрезание крайней плоти на 60 процентов снижает вероятность заражения мужчин ВИЧ-инфекцией при гетеросексуальном половом контакте.

Однако после того как многие развивающиеся страны начали внедрять обрезание, появилось большое количество неверной информации об этом методе. Также резко возросло количество опасных хирургических вмешательств, проводимых различными народными целителями, которые предлагают дешевые операции с использованием нестерильных инструментов. Эти факты и подтолкнули ВОЗ к созданию интернет-ресурса, на котором собраны научные исследования, правовые акты и статьи, призванные развенчать многие мифы об обрезании, например, о том, что обрезание на 100% защищает от ВИЧ и что мужчинам, прошедшим данную процедуру, не нужно больше использовать презервативы.

Кроме того, на сайте есть практическое руководство, демонстрирующее различные хирургические приемы. Как пояснила куратор проекта от ВОЗ доктор Ким Ева Диксон (Kim Eva Dickson), этот раздел не предназначен для обучения данным приемам, так как в идеале его должен проводить только квалифицированный специалист. Однако эта информация может помочь различным миссионерским госпиталям в отдаленных и труднодоступных районах, демонстрируя новые методы обучения и освещая вопросы хирургии, обезболивания, сексуального воспитания и контрацепции.

За первую неделю сайт посетили пользователи не только из США, Швейцарии, Великобритании, но и из Кении, ЮАР, Турции, Намибии и Индии.

medportal.ru