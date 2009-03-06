Компьютерная "мышка" может сделать вас инвалидом

Для многих работа за компьютером стала повседневным занятием. Люди постоянно обеспокоены излучением монитора, стараются выбрать более удобную позу, чистят клавиатуру, опасаясь бактерий. Между тем, незаметные движения компьютерной мышкой иногда более опасны.

Именно они - причина "запястного синдрома", которым с каждым годом страдает все больше пользователей.

Запястный синдром - защемление срединного нерва в запястном канале при частых повторяющихся движениях руки. Как правило, им страдают музыканты и те, кто постоянно работает на вибрирующих механизмах. Основные симптомы - ощущение жжения, онемения и легкой боли в пальцах. Это заболевание было впервые зарегистрировано в США в начале 90-х годов, но встречалось крайне редко. Традиционно оно лечится инъекциями кортикостероидов, но иногда приходится прибегать к хирургии, чтобы освободить защемленный нерв.

Французские медики обеспокоены тем, что в последние годы количество заболевших "запястным синдромом" возросло в несколько раз. Большинство из них - это пользователи компьютеров. И если десять лет назад хирурги делали 1-2 операции на запястном канале в неделю, то сегодня около 20 операций в неделю, а в год - до 80.000.

Причина возникновения этого синдрома заключается в неправильном расположении рук при работе с клавиатурой и мышью. Дело в том, что при работе с мышью запястье все время напряжено и испытывает постоянную статическую нагрузку. Кроме того, если стол слишком низкий или слишком высокий, то запястье постоянно изгибается относительно предплечья. При этом задействована та группа мышц, которая должна работать при выполнении тяжелой физической работы, а не точных манипуляций с компьютерной мышкой.

Вы рискуете заболеть, если:

* постоянно сгибаете, разгибаете, вращаете запястья и предплечья

* ваши локти согнуты больше, чем на 90°

* вы долго сидите в одной и той же позе

Медики дают несколько советов, которые помогут избежать заболевания:

- при работе с мышью и клавиатурой угол сгиба руки в локте должен быть прямым

- не кладите руки на острый угол стола, пространство для рук должно быть достаточным

- уровень рук должен быть выше уровня, на котором находятся ваши пальцы

- не стучите сильно по клавиатуре

- чтобы руки могли отдыхать от напряжения, сидите на кресле с подлокотниками

- регулярно делайте упражнения для пальцев: встряхните руками, побарабаньте пальцами по столу, двигаясь справа налево.

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