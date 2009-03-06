В Мариуполе в 2008 году было усыновлено 78 детей

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках проведения в Украине Года семьи и поддержки национального усыновления в 2008 году было усыновлено 78 детей, в том числе 14 детей – украинскими гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Мариупольский городской совет.

В сообщении также было отмечено, что в прошлом году в городе было создано 4 приемные семьи. В настоящее время всего в Мариуполе функционирует 13 приемных семей и 2 детских дома семейного типа, в которых воспитывается 33 ребенка.

В горсовете констатировали, что на учете городской службы по делам детей находится 1045 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы: 690 детей - под опекой граждан, что составляет более чем 66% охваченных семейными формами воспитания; 346 детей проживает и воспитывается в государственных и интернатских учреждениях. На профилактическом учете службы по делам детей зарегистрировано 196 несовершеннолетних, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.