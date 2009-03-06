Весенний упадок сил

Наверняка, с приходом долгожданной весны, многие из нас начинают ощущать некоторый упадок сил, ведь за зиму наш организм истощился. Ему не хватает важных витаминов и микроэлементов, прочих веществ, которые содержатся в продуктах растительного происхождения. Так как же можно помочь своему организму в этот период? Сделать это можно при помощи травяных настоев, рецепты которых нам предлагает народная медицина.

Возьмите корни и листья одуванчика – четыре части, листья первоцвета весеннего – две части, листья крапивы и травы хвоща полевого в том же количестве и по одной части листьев березы и смородины.

Если же у вас отсутствует какой-либо из перечисленных компонентов сбора, то вы вполне можете обойтись и без него, или же замените недостающий ингредиент плодами шиповника или смородины.

Залейте две чайных ложки с верхом полученной смеси стаканом (250 г) кипятка и настаивайте в течение пятнадцати минут в закрытой посуде, после чего настой процедите.

Принимайте его ежедневно по три стакана, на протяжении месяца-полутора.

Принимать такое средство можно как взрослым, так и детям.

Оно поможет способствует обеспечению организма витаминами, стимулирует работу печени и желчного пузыря, улучшению состава крови, обладает мягким мочегонным действием и повышает устойчивость организма к различным аллергенам.

А вот еще один рецепт народной медицины:

Возьмите горсть свежесорванных листьев крапивы и залейте их стаканом кипятка, настаивайте в течение десяти минут, после чего процедите.

Этот настой рекомендуется давать именно детям по два-три стакана в день на протяжении того времени, которое обозначено и в первом случае.

Крапива выступает в роли этакого природного концентрата поливитаминов, также она способствует выведению из организма токсинов, оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, печень и улучшает самочувствие в целом.

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