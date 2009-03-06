Мягкие пластиковые игрушки опасны для здоровья

К таким выводам пришли специалисты, когда обнаружили вредное воздействие веществ, называемых фталатами, на организм детей. Оказалось, что эти химикаты могут вызвать раннее половое созревание, различные дисфункции в половой сфере у мальчиков и даже привести к бесплодию.

Фталаты - это вещества, под действием которых винил и другие виды пластика становятся мягкими. Именно фталаты содержатся во многих пластиковых игрушках.

Специалисты дали несколько советов, как избежать покупки этих опасных для здоровья игрушек. Во-первых, не стоит брать игрушки, содержащие поливинилхлорид. Во-вторых, нельзя позволять детям играть с косметической продукцией, содержащей ксилен, толуол или фталаты. В-третьих, не давайте малышу дешевую бижутерию, так как в ней содержатся вредные вещества.

Но мнения ученых неоднозначны. Другие специалисты утверждают, что родителям не стоит слишком беспокоиться, ведь многие мягкие игрушки не содержат фталаты, а если и содержат, то в ничтожно малом количестве, не опасном для здоровья. К тому же детская продукция всегда проходит строжайший контроль качества, поэтому волноваться не о чем.

В феврале 2009 года введен официальный запрет на выпуск мягких пластиковых игрушек в США.

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