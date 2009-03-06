Ликвидирован еще один канал поставки наркотиков в Украину

Служба безопасности Украины завершила операцию по ликвидации канала контрабанды наркотических средств и психотропных веществ из стран Западной Европы в Украину, к функционированию которого причастны члены организованной преступной группы из числа жителей Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, участники этой группировки наладили и обеспечивали функционирование стабильного канала контрабанды наркотиков из Нидерландов в Украину. Основными наркотиками, на контрабанде которых специализировалась злоумышленники, были ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) и DOB (броламфетамин, матилфенетиламин).

Операция была проведена в несколько этапов, в ходе которых накапливались документальные свидетельства противоправной деятельности организованной преступной группы, фиксировалось разделение функций и ее иерархия, а также способы перемещения наркотических средств через государственную границу Украины.

На завершающей фазе, 4 марта с.г. вблизи железнодорожного вокзала в Киеве были задержаны двое членов группировки, которые получали контрабандно ввезенные наркотики и организовывали их сбыт через налаженную сеть распространителей. По результатам операции из незаконного оборота изъята большая партия таблеток DOB и марок ЛСД – одна из крупнейших, изъятых в Украине. Общая стоимость этих наркотиков на «наркорынке» Украины превышает 400 тыс. гривень.

В данное время проводятся необходимые следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), которая предполагает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.