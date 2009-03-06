Полезная гимнастика для ленивых

Для того чтобы ваш день начинался с ощущения бодрости, специалисты рекомендуют каждое утро делать простую гимнастику, для выполнения которой вам не потребуется даже подниматься с кровати. Упражнение 1. Лягте на спину, расслабьтесь.

Ладони положите на живот. Сделайте глубокий вдох, при котором брюшную стенку необходимо максимально выпятить вперед, задержитесь в таком положении на пару секунд, после чего, выдохните, максимально «задвинув» брюшную стенку в себя.

Повторите это упражнение десять-пятнадцать раз.

Если вам с первого раза трудно выполнять упражнение с вытянутыми ногами, вы их можете немного согнуть в коленях.

Выполнение того упражнения позволит разогнать застоявшуюся за ночь в брюшной области кровь, что в свою очередь поспособствует более быстрому пробуждению ваших клеток.

Упражнение 2. Перевернитесь на левый бок и примите позу зародыша (согнув спину и максимально подтянув колени к груди). Находясь в таком положении, вам потребуется положить правую руку на правое подреберье и сделать пять-пятнадцать вдохов.

Когда выполните упражнение, лежа на левом боку, перевернитесь на правый и повторите те же самые действия.

Выполнение данных действий позволит прочистить желчные пути. Особенно полезна такая гимнастика для тех людей, у которых имеются проблемы с кишечником.

Упражнение 3. Это упражнение позволит вам растянуть позвоночник.

Лягте на живот, вытянув свою правую руку перед собой, а правую пятку с силой оттягивайте назад.

Задержитесь в таком положении на несколько секунд, после чего, проделайте те же самые действия с левой рукой и левой пяткой.

После того как сделаете это, вытяните вперед сразу две руки и потянитесь ими вверх, стараясь оттянуть пятки как можно сильнее вниз.

Упражнение 4. Это упражнение также благоприятно влияет на позвоночник.

Встаньте на четверенькина четвереньки, после чего, выгните спину так, чтобы она превратилась в дугу. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Затем спину нужно прогнуть так, словно вы подлезаете подо что-то. Также задержитесь в таком положении на несколько секунд.

После выполнения этого упражнения, не вставайте сразу, а посидите еще некоторое время на постели.

Сразу после того, как вы покинете постель, выпейте стакан теплой воды с добавлением в нее небольшого количества лимонного сока.

Это позволить активизировать органы пищеварительной системы.

Если вы, даже после выполнения гимнастики, не почувствовали бодрости, то окончательно пробудиться вам помогут водные процедуры.

Включите холодную воду в душе и подставьте под струю икры и ступни. А если еще и лицо умыть прохладной водой, то бодрость вам просто гарантирована.

Следует отметить, что все изложенные выше способы пробудить свой организм будут совершенно бесполезными, если вы не будете выделять достаточное количество времени на сон.

Все внутренние органы и системы организма нуждаются в полноценном отдыхе (семь-восемь часов).

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