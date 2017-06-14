Программа реимбурсации лекарств ежегодно будет финансироваться из бюджета на 1 млрд грн - Данилюк

Программа реимбурсации, которая предусматривает возмещение государством стоимости ряда лекарственных средств от распространенных хронических заболеваний будет финансироваться из бюджета на 1 млрд грн ежегодно в 2018-2020 годах.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства в среду.

«Для повышения доступности медицинской помощи предусматривается поддержка реализации национальной системы реимбурсации лекарственных средств, на эту цель в 2018-2020 годах запланировано направлять ежегодно по 1 млрд грн», - отметил Данилюк.

По его словам, проведение медицинской реформы в целом будет полностью обеспечено бюджетным финансированием.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой, путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптечных учреждений в программе возмещения стоимости лекарственных средств предполагается исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации.