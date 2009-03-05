«Охматдету» выделили 28 млн. грн.
15:26, 05 марта 2009Страна
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ВР внесла изменения в госбюджет
Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет на текущий год и выделила 28 млн. грн. для обеспечения функционирования национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» проголосовали 384 народных депутата из 435, зарегистрированных в сессионном зале.
Закон увеличивает на 28 млн. грн. расходы по бюджетной программе "специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, которая предоставляется общегосударственными заведениями здравоохранения".
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