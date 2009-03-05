Ющенко: Никогда еще так в Украине не стимулировалась рождаемость

В 2008 году из государственного бюджета Украины выделено 6,1 млрд. грн. в поддержку семей, в которых родились дети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кривом Роге во время открытия коммунального заведения «Городской роддом №2» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Никогда в Украине еще не стимулировалась на таком уровне рождаемость», - отметил он.

По его словам, разработанные в 2005 году национальная и региональная программы роста рождаемости в Украине принесли положительные результаты.

По словам Президента, если в 2005 году в Украине родились 312 тыс. малышей, то в 2008 году – 510 тыс. малышей.

«Я не хочу сказать, что полностью доволен политикой государства в области повышения рождаемости, но за последние годы мы многое сделали», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, государство прилагает довольно много усилий для усыновления детей. В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас на усыновление малышей до трех лет существует очередь.

Президент сказал, что в ближайшее время в стране будут уделять больше внимания усыновлению детей от 4 до 8 лет, потом от 8 до 12 лет.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине уделяется большое внимание созданию приемных семей для детей, которые остались без родительской заботы, и выделению им отдельных домов.

Приемные семьи уже получили 800 домов, оборудованных мебелью и необходимой техникой.