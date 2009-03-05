Ющенко: Никогда еще так в Украине не стимулировалась рождаемость
Визит в Кривой Рог
В 2008 году из государственного бюджета Украины выделено 6,1 млрд. грн. в поддержку семей, в которых родились дети.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кривом Роге во время открытия коммунального заведения «Городской роддом №2» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
«Никогда в Украине еще не стимулировалась на таком уровне рождаемость», - отметил он.
По его словам, разработанные в 2005 году национальная и региональная программы роста рождаемости в Украине принесли положительные результаты.
По словам Президента, если в 2005 году в Украине родились 312 тыс. малышей, то в 2008 году – 510 тыс. малышей.
«Я не хочу сказать, что полностью доволен политикой государства в области повышения рождаемости, но за последние годы мы многое сделали», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Кроме того, государство прилагает довольно много усилий для усыновления детей. В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас на усыновление малышей до трех лет существует очередь.
Президент сказал, что в ближайшее время в стране будут уделять больше внимания усыновлению детей от 4 до 8 лет, потом от 8 до 12 лет.
В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине уделяется большое внимание созданию приемных семей для детей, которые остались без родительской заботы, и выделению им отдельных домов.
Приемные семьи уже получили 800 домов, оборудованных мебелью и необходимой техникой.