В Украине возросло число жертв ботулизма

В одесской больнице умер от ботулизма 52-летний мужчина. Об этом сообщает ТСН. Утро.

В одном из городских супермаркетов он приобрел вяленую рыбу. К медикам обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней – умер.

Читайте такжеВ Сумах от ботулизма умер мужчина, который употреблял вяленую рыбу

Врачи уверяют, что сыворотку мужчина получил, поскольку в Одесской области с прошлых лет сохранились запасы анатоксина.

От ботулизма после употребления рыбы уже умерли трое людей на Киевщине, Сумщине и Полтавщине. Происхождение рыбы, которой отравился одессит, изучают специалисты.

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель в стране продолжают регистрироваться случаи заболевания ботулизмом среди населения страны, связанные с употреблением рыбной продукции.