В Украине возросло число жертв ботулизма
Мужчина обратился к врачам после употребления рыбы.
В одесской больнице умер от ботулизма 52-летний мужчина. Об этом сообщает ТСН. Утро.
В одном из городских супермаркетов он приобрел вяленую рыбу. К медикам обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней – умер.
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Врачи уверяют, что сыворотку мужчина получил, поскольку в Одесской области с прошлых лет сохранились запасы анатоксина.
От ботулизма после употребления рыбы уже умерли трое людей на Киевщине, Сумщине и Полтавщине. Происхождение рыбы, которой отравился одессит, изучают специалисты.
Как сообщал УНИАН, в течение последних недель в стране продолжают регистрироваться случаи заболевания ботулизмом среди населения страны, связанные с употреблением рыбной продукции.