Просмотр фильмов провоцирует алкоголизм

При просмотре фильмов и рекламы у зрителей, видящих на экране алкоголь, возникает желание выпить самим - в среднем они выпивают на 1,5 бутылки пива в час больше, чем те, кто алкоголь на экране не видит, утверждают голландские ученые.

К такому выводу сотрудники университета Наймегена пришли в результате эксперимента, в ходе которого добровольцы смотрели фильмы и рекламу и имели возможность употреблять любое количество алкогольных напитков.

Целью работы было поставить точку в дискуссиях, которые ведутся в обществе насчет влияния на зрителей рекламы алкоголя и показа его употребления в фильмах, говорят авторы эксперимента. В то же время ученые подчеркивают, что исследование касается краткосрочного поведения во время просмотра телевизора, а не пристрастия к алкоголю вообще.

"Значение нашего исследования в том, что в борьбе за уменьшение количества потребляемого алкоголя в некоторых группах людей может быть разумно не показывать его в программах, нацеленных на эти группы, и в рекламе в определенный период времени", - говорится в работе Рутгерта Энгельса и его коллег.

В исследовании учавствовало 80 студентов-добровольцев мужского пола. Их разделили на две группы и поместили в комнаты с телевизором, удобными диванами и выпивкой: вином, пивом и разнообразными слабоалкогольными напитками.

В течение часа они смотрели фильм и рекламу. Демонстрируемое первой группе содержало показ алкоголя, вторая группа его на экране не видела. В результате количество выпитого варировалось от четырех бутылок пива до полного воздержания от питья.

Затем ученые провели расчет по группам. Они подсчитали, что в среднем каждый студент из группы, видевшей алкоголь на экране, выпил на полторы бутылки пива больше, чем добровольцы из группы с безалкогольными фильмами и рекламой.

"Это первый эксперимент, демонстрирующий прямое влияние телепрограммы на количество выпитого во время просмотра алкоголя", - говорится в выводах эксперимента.

Напомним, в конце минувшего года канадские ученые установили, что употребление алкоголя мешает женщинам адекватно оценивать мужскую привлекательность, пишет Корреспондент.

"Першоджерело"