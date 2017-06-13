Канада передала Одесскому госпиталю новейшую диагностическую систему

Правительство Канады передало Одесскому клиническому госпиталю Государственной пограничной службы новую цифровую диагностическую систему стоимостью свыше 6 млн грн.

Читайте такжеВ Украину прибыла пятая миссия канадских врачей для помощи раненым бойцам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня в госпитале.

Передача оборудования осуществлена в рамках совместного проекта международной технической помощи «Усиление безопасности границ Украины».

В ней приняли участие глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, посол Канады в Украине Роман Ващук, начальник управления здравоохранения Госпогранслужбы Валентин Волоха, начальник Одесского клинического госпиталя пограничного ведомства Оксана Кальчук, руководитель проекта Божидар Радивоевич и пр.

В ходе мероприятия Ващук передал Назаренко сертификаты на соответствующее медицинское оборудование - цифровую рентгенологическую систему Calypso.

Присутствующим презентовали работу нового оборудования, которое позволяет проводить исследования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а пропускная способность почти в 3 раза выше, чем у предыдущего аппарата, функционировавшего в госпитале.

По словам заведующей рентгенологическим отделением Ирины Пиотровской, установка Calypso выпущена в ноябре 2016 года. Она удобна в применении, не требует проявления снимка, а изображение сразу видно на мониторе.

Читайте такжеКанада передала Украине 10 "скорых" для оказания экстренной помощи

«Стул установки выдерживает до 200 кг, а обычного рентген-аппарата — только до 100 кг», — также пояснила медик.

Отмечалось, что Calypso имеет много полезных функций, в частности, значительное сокращение времени от момента проведения исследования до вручения результата пациенту, сохранение информации о пациенте и результатах исследований в цифровом формате. Также система крепления рентгеновской трубки предоставляет врачам свободный доступ к рентгеновскому столу и работе с пациентом, что важно при обследовании тяжело больных и раненых.

Как уточнили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, стоимость нового оборудования – более 240 тыс. долларов (около 6,3 млн грн).