Навязчивая привычка стимулирует память

Многие из нас машинально рисуют разного рода каракули во время лекции, телефонного разговора или, к примеру, совещания. Поразительно, но подобное занятие не отвлекает внимание, а наоборот, помогает запомнить детали услышанного. К такому выводу пришли американские психологи

В исследовании, проводимом американскими психологами, направленном на изучение особенностей процесса запоминания, приняло участие 40 человек, которым предложили прослушать запись довольно скучного телефонного разговора в течение двух с половиной минут. 20 участников попросили во время прослушивания закрасить геометрические фигуры на листе бумаги, не особо заботясь об аккуратности. Это занятие очень близко к машинальному рисованию, о котором не упомянули в целях чистоты эксперимента. Участникам также не объявили, что в ходе эксперимента будут тестировать их память. Наибольшее количество имен и других мелких фактов, упомянутых на записи, смогли вспомнить те, кто во время прослушивания занимался закрашиванием. В среднем они вспомнили 7,5 имен, в то время как другая группа показала результат в 5,8 имен.

Дело в том, что машинальное рисование заменяет другой процесс – мечтание, которому очень быстро начинают предаваться люди, вынужденные прослушивать скучную информацию. А именно мечтание отвлекает людей от задания, в результате чего они запоминают гораздо меньше. Вторичные занятия, такие как машинальное рисование, положительно влияют на концентрацию, поскольку они заменяют процессы, блокирующие восприятие информации.

Выходит, мы не зря рисуем каракули во время телефонного разговора, ведь эта привычка помогает нам сосредоточиться, а значит не стоит сетовать на нее и спешить от нее избавиться

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