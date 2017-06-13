В этом году на медобеспечение ВСУ будет потрачено 300 млн грн

В этом году на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины будет потрачено 300 млн грн., что на 27% превышает прошлогодние показатели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. начальника Центрального медицинского управления - начальник медицинской службы ВСУ Александр Лабунец.

«В 2017 году на медицинское обеспечение личного состава Вооруженных сил ассигновано более 300 млн грн, что на 27% больше чем в 2016 году», - сказал Лабунец.

Он также сообщил, что в мае начал работу созданный благодаря международной помощи и волонтерам новый учебный центр тактической медицины, где уже 60 военнослужащих медслужбы в течение 16 недель будут проходить подготовку по программе подготовки боевого медика.

Как отметил Лабунец, в штаты воинских частей в рамках реформирования медслужбы введены новые позиции: на уровне отделения - должность стрелка-санитара, на уровне взвода - санитара, роты - санитарного инструктора, и именно эти позиции будут наполняться благодаря работе учебного центра.

Как отметил Лабунец, уже подготовлено более 900 санитаров и санинструкторов в учебной роте 169 учебного центра.

Также в украинских вузах создано 10 кафедр медицины катастроф и военной медицины, в частности в Днепре, Киеве, Тернополе, Львове, Харькове и Одессе.